castiglion fibocchi celebra la terza camminata tra gli olivi

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Ieri si è tenuta la celebrazione della 3ª Camminata tra gli Olivi, un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, giunta alla sua 9ª edizione. "Questo evento segna il nostro impegno come "Città dell'Olio" dal 2023”. Il sindaco Marco Ermini esprime grande soddisfazione per la bellissima giornata trascorsa all'insegna della natura e della cultura olivicola. “Un ringraziamento particolare va all’Assessore Ferini per l’ottima organizzazione dell'evento. Come sottolinea Ermini, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, della quale è stato coordinatore provinciale dal 2023 al 2024, ha come obiettivo principale quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio extravergine d'oliva di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

