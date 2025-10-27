Castelnuovo Rangone inaugura l' installazione permanente di Vitturini

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande trittico, realizzato a matita, gesso e carboncino su tavola di legno. Questa è “ Allegoria dello Spirituale”, l'installazione permanente di Giacomo Vitturini, collocata presso l’ala storica del cimitero di via Zoello Barbieri a Castelnuovo Rangone.L'opera verrà inaugurata domenica 2. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Castelnuovo Rangone celebra i suoi mille anni - Martedì inizia un ciclo di iniziative che proseguiranno per tutto l’anno. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Castelnuovo Rangone, giovane accoltella genitori e sorella 15enne - Dramma familiare intorno alle 22 di ieri (venerdì 29 agosto) a Castelnuovo Rangone, nel Modenese: per ragioni ancora in fase di accertamento, un ragazzo di 23 anni avrebbe accoltellato il padre, la ... Scrive rainews.it

Ragazzo di 23 anni in crisi psichica e tossicodipendente accoltella padre, madre e sorella di 15 anni dopo una lite: la famiglia era seguita dai servizi sociali - Una lite in famiglia a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia: un ragazzo di 23 anni ha accoltellato il padre, la madre e la sorella quindicenne, ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Castelnuovo Rangone Inaugura Installazione