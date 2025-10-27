Castelnuovo Rangone inaugura l' installazione permanente di Vitturini

Un grande trittico, realizzato a matita, gesso e carboncino su tavola di legno. Questa è “ Allegoria dello Spirituale”, l'installazione permanente di Giacomo Vitturini, collocata presso l’ala storica del cimitero di via Zoello Barbieri a Castelnuovo Rangone.L'opera verrà inaugurata domenica 2. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ancora qualche posto per la giornta Bionike di martedì 28 Ottobre! Prenota la tua consulenza! Ci trovi in Via Eugenio Zanasi, 44 Castelnuovo Rangone ? 059 534951 333 9193156 - facebook.com Vai su Facebook

Castelnuovo Rangone celebra i suoi mille anni - Martedì inizia un ciclo di iniziative che proseguiranno per tutto l’anno. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Castelnuovo Rangone, giovane accoltella genitori e sorella 15enne - Dramma familiare intorno alle 22 di ieri (venerdì 29 agosto) a Castelnuovo Rangone, nel Modenese: per ragioni ancora in fase di accertamento, un ragazzo di 23 anni avrebbe accoltellato il padre, la ... Scrive rainews.it

Ragazzo di 23 anni in crisi psichica e tossicodipendente accoltella padre, madre e sorella di 15 anni dopo una lite: la famiglia era seguita dai servizi sociali - Una lite in famiglia a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia: un ragazzo di 23 anni ha accoltellato il padre, la madre e la sorella quindicenne, ... Scrive leggo.it