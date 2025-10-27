Castagnaccio o panetto di hashish? L' incredibile somiglianza fa impazzire gli utenti di X
Castagnaccio o panetto di hashish? È l'”incredibile somiglianza” immortalata in una foto che sta facendo impazzire X in queste ore. Sul profilo di tal Ael è apparso uno scatto che può trarre in inganno. Del resto, non siamo forse in autunno, per di più alle porte di Halloween con il suo “ dolcetto o scherzetto”? Ed ecco quindi sbucare un parallelepipedo marrone verde scuro e la scritta: “Nella vostra regione il castagnaccio è un prodotto tipico? Vi piace? ”. Le oltre 500 risposte, il sale spesso di X, variano dall’ironia più classica a veri e propri battutari da premio. “Buonissimo, una volta che lo assaggi non ne puoi fare a meno, è come una droga ”, scrive uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
