Castagna d’oro a Orsini | Valorizzare la montagna

Affollatissima ieri la seconda giornata della 39esima Festa della Castagna a Montecreto, culminata con la consegna del premio ‘ Castagna d’oro 2025 ’ ad Emanuele Orsini presidente nazionale di Confindustria. La festa si è snodata per le vie del paese ma si è concentrata soprattutto nel caratteristico Parco dei Castagni, colmo di visitatori con tantissimi stand gastronomici e di prodotti tipici. Qui la cerimonia di premiazione della ‘Castagna d’oro’ che viene assegnata ogni anno a personaggi del mondo dello sport, dell’imprenditoria e del sociale che si sono distinti in Appennino. E’ stata l’amica Mara Bernardini a spiegare le motivazioni dell’assegnazione del premio ad Emanuele Corsini: "Un personaggio molto legato al nostro territorio modenese, sia dal lato imprenditoriale (dapprima con la Sistem costruzioni di Solignano poi con altre presenze in vari settori) dove già 20 anni fa fu tra i primi a parlare di sostenibilità ambientale, sia per la sua presenza abitativa in zona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
