Cassino la fabbrica morente di Stellantis | nuovo stop produttivo a novembre

Non c’è mese senza uno stop, non c’è mai continuità. Cassino continua a essere l’emblema della tragica situazione delle fabbriche di Stellantis in Italia. L’azienda ha comunicato una nuova fermata dell’impianti di montaggio, lastratura e verniciatura da lunedì 3 a venerdì 7 novembre. Una nuova settimana in cui gli operai resteranno a casa. Così lo stabilimento frusinate arriverà a quasi 90 giorni di stop produttivo, ben oltre la metà dei lavorativi nel 2025. Una fabbrica morente. Il crollo della produzione in 7 anni. Da gennaio e settembre, Cassino ha assemblato appena 14.135 unità tra Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

