Cassazione su Dell’Utri | l’Anm esclude la persecuzione giudiziaria su Berlusconi E lancia l’allarme referendum

Lanotiziagiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La risposta è arrivata con parole misurate, ma affilate. L’Associazione nazionale magistrati interviene nel pieno della polemica seguita alla decisione della Cassazione su Marcello DellUtri e alla lettera di Marina Berlusconi, che ha parlato di «fango» gettato per trent’anni sulla figura del padre. Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, puntualizza che non vi è alcuna «persecuzione giudiziaria» contro politici né complotti da svelare. La sentenza della Suprema Corte, ricorda, riguarda un procedimento di prevenzione a carico di un ex collaboratore, non un processo a Silvio Berlusconi. E soprattutto il reato di concorso esterno non fu mai contestato all’ex premier. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

