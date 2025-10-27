Caso Sangiuliano Conte | Garante Privacy in sede FdI è fatto inquietante

“ Se c’è un tema di autonomia del Garante per la Privacy dopo i fatti emersi su Report? Direi di sì. Intanto sul caso Sangiuliano l’Ordine dei giornalisti aveva già derubricato l’episodio. Ci troviamo di fronte a un fatto inquietante ”: così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera in merito al caso della sanzione da parte del Garante della privacy a Report per la trasmissione della telefonata tra l’ex ministro della Cultura e sua moglie: nei giorni in cui la multa veniva emanata, uno dei membri dell’Autorità, Agostino Ghiglia, secondo quanto mostrato da Report, ha incontrato membri di Fratelli d’Italia nella sede del partito a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Sangiuliano, Conte: “Garante Privacy in sede FdI è fatto inquietante”

