Caso Ramy seconda bocciatura | il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo stop del gip alla Procura: la perizia non si farà. Con le prove già acquisite, per il carabiniere ora dovrebbe prendere corpo l’ipotesi di archiviazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

