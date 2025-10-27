Caso Ramy seconda bocciatura | il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura
Secondo stop del gip alla Procura: la perizia non si farà. Con le prove già acquisite, per il carabiniere ora dovrebbe prendere corpo l’ipotesi di archiviazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Nuovo capitolo nel caso Ramy Elgaml. La Procura di Milano ha chiesto per la seconda volta una nuova perizia sull’incidente in cui il giovane perse la vita il 24 novembre 2024. Vai su Facebook
La perizia sarebbe servita ai pm del caso #Ramy per capire se chiedere il processo per omicidio stradale per entrambi gli indagati oppure no. Secondo la gip, invece, il capo d'imputazione è evidentemente corretto - X Vai su X
Caso Ramy, il pm chiedono per la seconda volta una perizia cinematica al gip per ricostruire la dinamica dello schianto - Gli inquirenti ritengono di aver fornito al giudice tutti i chiarimenti sulla necessità dell'accertamento in questa fase. Scrive milano.corriere.it
Caso Ramy Elgaml, la Procura di Milano chiede per la seconda volta una nuova perizia sull’incidente - La Procura di Milano ha chiesto per la seconda volta una nuova perizia sull'incidente del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml ... Segnala fanpage.it
Ramy, Procura ci riprova con l'incidente probatorio - Da quanto si è saputo, nella nuova richiesta i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano indicano la necessità di una perizia "cinematica" sui fatti di quella notte ... Lo riporta msn.com