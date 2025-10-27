Caso Maddie McCann Julia Wandelt in tribunale | La polizia non vuole davvero trovarla Forse io sono lei

La donna polacca che si spaccia per Maddie McCann è apparsa oggi di fronte alla Corte di Leicester e ha ribadito di credere di essere la bambina scomparsa nel 2007. “La polizia non è interessata a trovarla”, ha detto, spiegando di aver contattato i genitori della piccola “solo per dire la verità” e capire chi sia davvero. La Wandelt deve rispondere di stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it

