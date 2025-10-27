Caso Gucci Patrizia Reggiani sotto tutore dal 2018 per salvaguardare patrimonio figlie chiedono revoca | Affidatela a noi richiesta respinta

Alessandra e Allegra Gucci avrebbero motivato l’istanza anche per ragioni economiche. Tuttavia, il giudice tutelare Cristina Bassi ha deciso di respingere la richiesta, riconoscendo da un lato il legame familiare, ma sottolineando dall’altro la delicatezza della situazione. Inoltre, ha aggiunto che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Gucci, Patrizia Reggiani sotto tutore dal 2018 per “salvaguardare patrimonio”, figlie chiedono revoca: “Affidatela a noi”, richiesta respinta

