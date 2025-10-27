Caso Area Blu il Comune di Imola | Recuperati i 200mila euro sottratti

Imola (Bologna), 27 ottobre 2025 – I 200mila euro sottratti dai conti di Area Blu, per i quali è finito a processo un ex dipendente infedele della società, sono rientrati nelle casse della Spa. Lo annuncia il Comune, parlato di recupero “reso possibile a seguito delle iniziative avviate tra aprile e maggio 2024 e tuttora in corso, anche grazie al prezioso supporto dei legali incaricati e delle interlocuzioni avvenute ”. Tale risultato, “raggiunto indipendentemente dall’udienza che resta fissata per l’11 novembre prossimo, non incide sul procedimento penale che proseguirà il suo corso nei confronti dell’imputato e che vede Area Blu come parte direttamente offesa, mentre il Comune di Imola e il sindaco Marco Panieri in via indiretta”, fanno sapere dall’ente di piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

