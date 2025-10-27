Case in Sicilia | compravendite in crescita e tempi in calo il fascino dei palazzi Liberty a Palermo attira nuovi capitali

Il mercato immobiliare residenziale in Sicilia consolida la sua fase di crescita. Nella prima parte del 2025 le compravendite sono aumentate del 6% nel primo trimestre e dell’11% nel secondo rispetto allo stesso periodo del 2024, a conferma di una domanda in progressiva espansione e di condizioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

