Case Green mancano 15mila lavoratori | offerte di lavoro nell’edilizia sostenibile

Quifinanza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta il countdown per l’Italia sull’attuazione della direttiva Ue “ Case Green ”. Entro fine anno il nostro Paese, come tutti gli Stati membri, dovrà presentare la prima bozza del programma di riqualificazione del parco immobiliare. La roadmap prevede poi l’adozione di tutti i decreti attuativi entro il 29 maggio 2026. Ma un ostacolo concreto rischia di frenare il piano: la carenza di circa 15mila professionisti altamente specializzati in edilizia sostenibile. La roadmap: obiettivi e scadenze. L’allarme arriva da Green Building Council Italia (Gbc Italia), Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Accademia Italiana di Biofilia (Aib). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

