Casarin | Sono inflessibile sulle simulazioni l’unica innovazione tecnologica apportata è la goal-line

L’ex arbitro Paolo Casarin, intervistato dal Messaggero, ha raccontato alcuni aneddoti di quando era direttore di gara e ha parlato dello scandalo Calciopoli. L’intervista a Casarin. Ha nostalgia dei campi? «Ogni volta che guardo una partita la arbitro nella mia testa. Per questo, quando commentavo, ero un rompic****oni. Adesso sono diventato più accomodante perché il calcio è più fisico e veloce. L’unica cosa su cui sarei inflessibile sono le simulazioni, ma vedrà che diminuiranno. L’unica vera innovazione tecnologica per me è la goal-line». Rimase sorpreso dallo scoppio di Calciopoli? «Sì, soprattutto leggendo certe intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

