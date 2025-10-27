Casarin | Sono inflessibile sulle simulazioni l’unica innovazione tecnologica apportata è la goal-line
L’ex arbitro Paolo Casarin, intervistato dal Messaggero, ha raccontato alcuni aneddoti di quando era direttore di gara e ha parlato dello scandalo Calciopoli. L’intervista a Casarin. Ha nostalgia dei campi? «Ogni volta che guardo una partita la arbitro nella mia testa. Per questo, quando commentavo, ero un rompic****oni. Adesso sono diventato più accomodante perché il calcio è più fisico e veloce. L’unica cosa su cui sarei inflessibile sono le simulazioni, ma vedrà che diminuiranno. L’unica vera innovazione tecnologica per me è la goal-line». Rimase sorpreso dallo scoppio di Calciopoli? «Sì, soprattutto leggendo certe intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Ieri i "Senza Brera" sono stati ospiti a Santa Cristina e Bissone. La missione è mantenere viva la memoria del giornalista/scrittore che ha rivoluzionato il giornalismo sportivo. Particolarmente toccante l'intervento di Paolo Casarin che ha rappresentato un siste - facebook.com Vai su Facebook
luca casarini (@lukacasa) / Posts - X Vai su X
Paolo Casarin: «Arbitro dal divano e detesto chi simula» - Chi scrive ha avuto l‘opportunità di raccontare calcio per oltre un trentennio, planando dai Dilettanti ai Mondiali. Segnala ilmessaggero.it