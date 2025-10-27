Casa di riposo evacuata 15 anziani trasferiti | blitz dei Nas in via Carducci

La casa di riposo Flora 2 è stata evacuata e una quindicina di anziani ospiti della struttura di via Carducci 32 trasferiti in altre sedi. Le operazioni, coordinate dall'Azienda sanitaria giuliano isontina, sono iniziate nella mattinata di oggi 27 ottobre. Sul posto i carabinieri e personale dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

