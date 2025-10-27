Caronno | addio a Damiano Capodivento volto storico del ciclismo varesino

Si è spento Damiano Capodivento, figura amata del mondo ciclistico locale. Nato nel 1943 a Trinitapoli, in provincia di Foggia, aveva trovato casa e cuore a Caronno Pertusella, dove si era trasferito nei primi anni ’70. Qui aveva aperto una bottega artigiana dedicata alle due ruote, diventata punto di riferimento per appassionati e amatori. La . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Caronno: addio a Damiano Capodivento, volto storico del ciclismo varesino

