Carlo Vettori di FdI col braccialetto elettronico per maltrattamenti alla compagna | cosa è successo a Bolzano

Notizie.virgilio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Vettori, il presidente del Consiglio comunale di Bolzano, ha il divieto di avvicinarsi alla compagna e l'obbligo di braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

carlo vettori di fdi col braccialetto elettronico per maltrattamenti alla compagna cosa 232 successo a bolzano

© Notizie.virgilio.it - Carlo Vettori di FdI col braccialetto elettronico per maltrattamenti alla compagna: cosa è successo a Bolzano

