Carlo Verdone sindaco per un giorno a Roma | le sorprese che aspettano la Capitale soprattutto le periferie
Roma è pronta a vivere una giornata davvero fuori dal comune: il prossimo 17 novembre Carlo Verdone vestirà i panni di sindaco della Capitale per un giorno, in un’iniziativa simbolica che mira ad unire il mondo del cinema, all’impegno civico e all’amore per la città. L’attore e regista romano, protagonista anche della stagione finale di “ Vita da Carlo ” (su Paramount+), ha sempre raccontato Roma come un grande teatro di umanità, tra ironia e malinconia. Ed è per questo che, per ventiquattro ore, potrà toccare con mano i problemi e le speranze della sua città, in un gesto che mescola realtà e finzione, proprio come nei suoi film più amati. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altre letture consigliate
Carlo Verdone chiude la Festa del Cinema di Roma presentando l’ultima stagione di "Vita da Carlo". Il regista saluta il pubblico con la sua inconfondibile ironia. La serie si conclude come un racconto intimo sulla vita, la carriera e il tempo che scorre, tra risate, - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Verdone, sindaco di Roma per un giorno: “Cose da fare? Più di una. Di notte ritrovo la mia città” - X Vai su X
Carlo Verdone sindaco per un giorno a Roma: le sorprese che aspettano la Capitale (soprattutto le periferie) - Roma è pronta a vivere una giornata davvero fuori dal comune: il prossimo 17 novembre Carlo Verdone vestirà i panni di sindaco della Capitale per un ... Segnala funweek.it
Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno: ecco cosa farebbe per la sua amata città - In occasione del suo 75esimo compleanno, Carlo Verdone si appresta a vestire i panni di ‘Sindaco per un giorno’ a Roma. Come scrive ilquotidianodellazio.it
Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: "Ma non farò le scarpe a Gualtieri" - Carlo Verdone ieri sera sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell'anteprima della quarta e ultima stagione della sua ser ... Da msn.com