Carlo Verdone sindaco per un giorno a Roma | le sorprese che aspettano la Capitale soprattutto le periferie

Roma è pronta a vivere una giornata davvero fuori dal comune: il prossimo 17 novembre Carlo Verdone vestirà i panni di sindaco della Capitale per un giorno, in un’iniziativa simbolica che mira ad unire il mondo del cinema, all’impegno civico e all’amore per la città. L’attore e regista romano, protagonista anche della stagione finale di “ Vita da Carlo ” (su Paramount+), ha sempre raccontato Roma come un grande teatro di umanità, tra ironia e malinconia. Ed è per questo che, per ventiquattro ore, potrà toccare con mano i problemi e le speranze della sua città, in un gesto che mescola realtà e finzione, proprio come nei suoi film più amati. 🔗 Leggi su Funweek.it