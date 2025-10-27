Carlo Taormina torna su Garlasco Chiara aprì la porta a Stasi e a Sempio

Carlo Taormina torna a parlare del delitto di Garlasco e ipotizza una presunta rivalità tra Andrea Sempio e Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Carlo Taormina torna su Garlasco "Chiara aprì la porta a Stasi e a Sempio"

Altre letture consigliate

«Sempio vada in Procura», è il consiglio secco di Carlo Taormina, rivolto proprio all’unico indagato sulla nuova pista dell’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato, già sottosegretario agli Interni, non usa mezzi termini: secondo lui Sempio dovrebbe presentarsi da - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto Stasi. Dopo 18 anni, la verità sull’omicidio di Chiara P... - X Vai su X

Delitto di Garlasco, rivelazione sconvolgente su Sempio: “Stanno per arrestarlo” - Carlo Taormina torna sul delitto di Garlasco con pesanti accuse alla magistratura e nuove parole su Andrea Sempio. Riporta newsmondo.it

Post choc di Carlo Taormina su Garlasco e Sempio: "Stanno per arrestarlo". La sua ricostruzione sul delitto - In un post su Facebook Carlo Taormina ha fatto una ricostruzione sulle nuove indagini sul caso di Garlasco lanciando un avviso ad Andrea Sempio ... Si legge su virgilio.it

Garlasco, l'avvocato Taormina: "Sempio dica la verità, Chiara era la sua amante. Stanno per arrestarlo" - Il delitto di Garlasco è un giallo infinito che ormai dura da 18 anni e, nonostante una condanna definitiva per Alberto Stasi, non si conosce ancora la verità sull'omicidio di Chiara Poggi. Riporta affaritaliani.it