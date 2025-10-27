Carlo Buccirosso porta ad Avellino la commedia Qualcosa è andato storto

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande teatro napoletano torna protagonista al Teatro Partenio di Avellino con Carlo Buccirosso, in scena sabato 1° e domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:45 con la sua nuova commedia “Qualcosa è andato storto”, scritta e diretta dallo stesso attore e regista.Lo spettacolo racconta le vicende. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

