Caressa tuona: «Sei la Juventus! Impensabile costruire la squadra per il quarto posto. E poi sei contento di non aver preso la goleada a Madrid.». Il commento. Nel salotto di Sky Calcio Club, il giornalista Fabio Caressa ha analizzato senza mezzi termini la profonda crisi della Juventus, spostando il focus dal solo allenatore all’intera struttura societaria, criticando aspramente il mercato e la mancanza di visione. L’intervento di Caressa è un atto d’accusa verso una gestione che sembra aver smarrito l’identità storica del club, accontentandosi di obiettivi ridimensionati e investimenti discutibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caressa tuona: «Sei la Juventus! Impensabile costruire la squadra per il quarto posto. E poi sei contento di non aver preso la goleada a Madrid. Comolli venga qui e dica…»

