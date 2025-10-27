Caressa sul rigore in Napoli Inter | Credo che Rocchi abbia detto questa cosa ai colleghi

Inter News 24 Caressa ipotizza un retroscena clamoroso riguardante il calcio di rigore assegnato da Mariani al Napoli contro l’Inter. Nel suo intervento su YouTube, Fabio Caressa ha analizzato gli errori arbitrali commessi durante il weekend, concentrandosi sul rigore assegnato al Napoli contro l’Inter. Caressa ha sottolineato che la mancanza di serenità tra gli arbitri sembra influenzare le loro decisioni. Ha parlato di una possibile confusione interna che impedisce una gestione unitaria delle partite, suggerendo che ci potrebbero essere problemi di comunicazione all’interno del team arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa sul rigore in Napoli Inter: «Credo che Rocchi abbia detto questa cosa ai colleghi»

