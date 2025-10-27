Caressa sul rigore del Napoli | Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce

Negli studi di Sky sport nel post partita di Lazio-Juve si discute di episodi arbitrali e tra quelli di questa giornata non si può non parlare del rigore concesso al Napoli contro l’Inter su cui ha recriminato Marotta a fine gara. Il discorso di Caressa è che ci sia stato un ordine superiore che ha intimato agli arbitri di non ricorrere sempre al var per ogni situazione di gioco. Bergomi interviene: « Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee. Poi ha giocato meglio il Napoli». Leggi anche: Marotta: «Bisogna capire cosa si intende per “rigorino”, io sono per la centralità dell’arbitro» Caressa: « Hanno fatto un casino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce»

