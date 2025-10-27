Caressa rivela | In questa giornata di Serie A gli arbitri hanno fatto un casino nasce da quell’indicazione data nell’ultima riunione

Inter News 24 . Le sue parole. Intervenuto a Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha commentato le accese polemiche arbitrali dell’ultimo weekend (riguardanti non solo il rigore di Napoli Inter, ma anche alcuni episodi verificatosi in Fiorentina Bologna e in Lazio Juventus). Secondo Caressa, dopo una riunione dei vertici arbitrali, sarebbe arrivata l’indicazione di “basta rigorini” e di limitare l’intervento del VAR solo agli errori evidenti. Questa direttiva, a suo avviso, avrebbe portato a una reazione opposta: il VAR non è quasi mai intervenuto, anche su episodi dubbi, lasciando gli arbitri in campo a commettere “un sacco di casino”. 🔗 Leggi su Internews24.com

