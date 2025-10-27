Caressa convinto | La comunicazione di Conte alla Mourinho ma non dovete credere a quella cosa

Inter News 24 . Il suo pensiero. Il noto giornalista Fabio Caressa sul proprio canale YouTube ha commentato la comunicazione del tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo la vittoria contro la Beneamata. Secondo Caressa, le dichiarazioni “alla Mourinho” sono state una mossa studiata per stimolare l’ambiente dopo il pesante KO europeo e mantenere alta la tensione in una squadra vincente. Caressa ritiene che Conte voglia far sentire la squadra “assediata” per compattare il gruppo, seguendo una filosofia simile a quella dello Special One. 🔗 Leggi su Internews24.com

