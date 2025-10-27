Fabio Caressa ha proposto come ogni settimana sul suo canale YouTube la Top 11 della settimana inserendo i centrocampisti del Napoli e apre una parenti su Conte. «Nella top-11 metto ovviamente McTominay che ha ritrovato la condizione e Anguissa che sta facendo una stagione strepitosa. Senza De Bruyne infortunato, Conte tornerà al 4-3-3 e questo farà ritrovare un po’ di compattezza al Napoli che tornerà alle origini. In questo momento, secondo me, psicologicamente Conte si trova di fronte a due necessità: la prima necessità è quella di tenere altissima la tensione all’interno della squadra, perché sa che una squadra che vince, come ha vinto il Napoli l’anno scorso, se non tiene altissima la tensione, rischia di avere dei blocchi e dei vuoti di concentrazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caressa: «Conte ha fatto una “Mourinhata”, ma la sua strategia può essere pesante all’interno dello spogliatoio»