Card Zuppi | Le religioni non siano mai motivo di guerra

Il cardinale Matteo Maria Zuppi auspica che “le religioni” non siano mai motivo di guerra Intervenendo all’assemblea inaugurale dell’incontro internazionale “Osare la pace”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio all’Auditorium Parco della musica, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ha affermato: “Qui c’è un ruolo per le religioni: mai essere motivo di guerra, mai lasciarsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

