Card Zuppi | Le religioni non siano mai motivo di guerra

Imolaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Matteo Maria Zuppi auspica che “le religioni” non siano mai motivo di guerra Intervenendo all’assemblea inaugurale dell’incontro internazionale “Osare la pace”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio all’Auditorium Parco della musica, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ha affermato: “Qui c’è un ruolo per le religioni: mai essere motivo di guerra, mai lasciarsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

card zuppi le religioni non siano mai motivo di guerra

© Imolaoggi.it - Card. Zuppi: “Le religioni non siano mai motivo di guerra”

News recenti che potrebbero piacerti

card zuppi religioni sianoCard.Zuppi in documentario, ‘stupito da tifo giovani per me’ - "La Chiesa deve cambiare prospettiva". Segnala espansionetv.it

Pace: card. Zuppi (Cei), “richiede lo sforzo e l’impegno di tutti” - “La pace è di tutti, lo sappiamo bene, ma richiede anche lo sforzo di tutti, richiede anche l'impegno di ogni persona”. Scrive agensir.it

card zuppi religioni sianoZuppi: "La carità di don Pazzi ci aiuta ancora" - "La carità di don Pazzi ci aiuta ad attraversare le frontiere del nostro tempo, ad avere uno sguardo attento ai bisogni di tutte le persone e, come ci ha chiesto Papa Leone XIV, a costruire in ogni no ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Card Zuppi Religioni Siano