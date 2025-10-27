Carburanti nuovi rincari alla pompa | benzina e diesel continuano a salire
Nuovo aumento per i prezzi dei carburanti in Italia. Dopo alcune settimane di relativa stabilità, le principali compagnie hanno ritoccato al rialzo i listini consigliati, spingendo verso l’alto anche le medie nazionali. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi di benzina e gasolio, mentre Q8 ha ritoccato di un centesimo il gasolio. Più marcato l’intervento di Tamoil, che ha applicato un rincaro di due centesimi al litro su entrambi i carburanti. Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all’ Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborate da Staffetta Quotidiana, mostrano un quadro in lieve ma costante crescita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
