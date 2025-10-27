Carambola sulla Statale | utilitaria si ribalta e centra un’auto con a bordo due bimbe

Spaventosa carambola nella prima mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre, lungo la Statale 42 a Vezza d’Oglio. Per cause ancora da accertare, un’utilitaria si è ribaltata: prima di concludere la corsa ruote all’aria in mezzo alla carreggiata, avrebbe urtato anche un’auto su cui viaggiavano una donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

