Caramanico Terme il commento di un albergatore | Altro che spiraglio questo è l' ultimo rantolo

"Altro che spiraglio, questo è l'ultimo rantolo delle Terme". È il duro commento di Davide Cristofaro, titolare dell'hotel Arimannia di Caramanico Terme, che da 46 anni lavora nel settore dell'ospitalità e oggi interviene pubblicamente sulla crisi delle Terme e sul futuro incerto dell'intero.
