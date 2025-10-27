Caraibi uragano Melissa sale a categoria 5 | vento a oltre 250km h frane e inondazioni tra Giamaica e Cuba a Guantanamo evacuati 145mila civili - VIDEO

Raggiunto in poche ore il livello 5, la categoria massima sulla scala Saffir-Simpson, il ciclone tropicale Melissa è stato definito come la tempesta più potente mai registrata. Tra Haiti e Giamaica intanto si sono già registrati 4 morti e un disperso L'uragano Melissa, che poco più di 24 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caraibi, uragano Melissa sale a categoria 5: vento a oltre 250km/h, frane e inondazioni tra Giamaica e Cuba, a Guantanamo evacuati 145mila civili - VIDEO

