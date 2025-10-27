L’uragano Melissa si è rafforzato fino a diventare un uragano di categoria 4, e i meteorologi statunitensi hanno affermato che potrebbe raggiungere la categoria 5, scatenando piogge torrenziali e minacciando di causare inondazioni catastrofiche nei Caraibi settentrionali, compresi Haiti e Giamaica. Il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti ha aggiunto che Melissa dovrebbe avvicinarsi o passare sopra la Giamaica come uragano di grande intensità martedì mattina, per poi raggiungere Cuba martedì notte e dirigersi verso le Bahamas sud-orientali mercoledì. Secondo il centro uragani, Melissa ha raggiunto una velocità di 230kmh e dovrebbe portare piogge fino a 760 millimetri sulla Giamaica e sulla parte meridionale di Hispaniola, ovvero Haiti e la Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caraibi, l'uragano Melissa sfiora i 230 km orari e minaccia Cuba: le immagini