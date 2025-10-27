Carabiniere uccise un giovane di 23 anni a Capodanno | caso archiviato Fu legittima difesa
Accadde a Villa Verucchio: Muhammad Sitta aveva minacciato e ferito i passanti con un coltello. Per il gip il luogotenente Luciano Masini, che sparò 12 colpi, “agì senza possibilità di scelta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Carabiniere condannato a quattro mesi: sparò e uccise un ladro durante un inseguimento a Battipaglia - facebook.com Vai su Facebook
Giovane accoltellato nel cosentino, arrestati padre e figlio - Due persone, padre e figlio, sono state arrestate dai carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Corigliano- Segnala ansa.it