Carabiniere uccise un 23enne a Capodanno | caso archiviato Fu legittima difesa
Accadde a Villa Verucchio: Muhammad Sitta aveva minacciato e ferito i passanti con un coltello. Per il gip il luogotenente Luciano Masini, che sparò 12 colpi “agì senza possibilità di scelta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
