Carabiniere uccise un 23enne a Capodanno | caso archiviato Fu legittima difesa

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accadde a Villa Verucchio: Muhammad Sitta aveva minacciato e ferito i passanti con un coltello. Per il gip il luogotenente Luciano Masini, che sparò 12 colpi “agì senza possibilità di scelta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

carabiniere uccise un 23enne a capodanno caso archiviato fu legittima difesa

© Repubblica.it - Carabiniere uccise un 23enne a Capodanno: caso archiviato. “Fu legittima difesa”

