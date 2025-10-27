Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno caso archiviato | Non aveva scelta

Rimini, 27 ottobre 2025 – Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Rimini disponendo l’archiviazione del procedimento a carico del carabiniere che, nella notte di Capodanno, sparò e uccise un giovane a Villa Verucchio, il 23enne egiziano Muhammad Sitta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la notte dell’episodio il maresciallo Luciano Masini si trovava di fronte a una situazione concitata, in cui avrebbe agito — come scrive la Procura — “ senza possibilità di scelta ”. Dopo mesi di indagini, audizioni e perizie, i magistrati riminesi hanno ritenuto che il comportamento del militare fosse giustificato dalle circostanze, escludendo quindi la necessità di un processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

