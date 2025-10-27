Carabiniere uccise accoltellatore di passanti a Rimini caso archiviato dopo 10 mesi | Uso legittimo dell’arma
Definitivamente archiviata l‘inchiesta a carico del maresciallo dei carabinieri Luciano Masini, comandante della stazione di Verucchio che a Capodanno uccise un 23enne che poco prima aveva accoltellato alcuni passanti nel Riminese. Il Gip ha accolto la richiesta già avanzata dal pm: "Agì per legittima difesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
