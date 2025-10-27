Caprile Inter sarà lui il portiere del futuro per i nerazzurri? Riflessioni in corso e sul destino di Sommer… Gli aggiornamenti
Caprile Inter: i nerazzurri stanno valutando lui come possibile portiere del futuro, mentre il destino di Yann Sommer resta in bilico La sconfitta dell’Inter a Napoli non può essere attribuita unicamente a Yann Sommer, ma i numeri del portiere svizzero al Maradona fanno discutere: tre tiri nello specchio, tre gol subiti, nessuna parata. Un dato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Un super $Caprile in $VeronaCagliari L' $Inter continua a monitorarlo in chiave mercato - X Vai su X
Il #QuotidianoSportivo lancia l’indiscrezione: con #Sommer e #Maignan in scadenza, Inter e Milan pensano al portiere del #Cagliari Che ne pensate? Vi piacerebbe Caprile? - facebook.com Vai su Facebook
Caprile Inter, Biasin rivela: «I nerazzurri gli stanno dando un’occhiata, ma penso che…» - Fabrizio Biasin ha parlato dell’interesse che i nerazzurri nutrono nei confronti del portiere classe 2001 del Cagliari: la rivelazione Durante l’ultima puntata della trasmissione L’asci ... Come scrive cagliarinews24.com
Caprile Inter, il portiere del Cagliari resta nella lista della dirigenza nerazzurra! Le ultime - Caprile Inter, il dirigente dei nerazzurri Piero Ausilio ha iniziato a programmare un piano per strappare il portiere al Cagliari di Tommaso Giulini L’Inter continua a muoversi sul fronte del mercato ... Scrive cagliarinews24.com
Cagliari, Caprile tra i migliori 20 della Serie A dopo 7 giornate! Ecco la classifica e la posizione del portiere rossoblù - Tutti gli aggiornamenti Un calciatore del Cagliari è stato inserito nella TOP 20 di Serie A stilata da Tuttom ... Si legge su calcionews24.com