Caprile Inter è lui il preferito per la porta? Riflessioni in casa nerazzurra anche sul futuro di Sommer

Inter News 24 ! Il punto della situazione. La sconfitta dell’Inter a Napoli non è certo imputabile al solo portiere, ma la statistica di Yann Sommer al Maradona (3 gol subiti su 3 tiri in porta, zero parate) fa riflettere, soprattutto se confrontata con la prestazione monstre offerta da uno dei principali candidati a raccoglierne l’eredità in futuro. Come riportato da Calciomercato.com, nello stesso weekend di Serie A, Elia Caprile ha letteralmente compiuto miracoli tra i pali del Cagliari, risultando decisivo nel pareggio ottenuto dai sardi sul campo dell’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, è lui il preferito per la porta? Riflessioni in casa nerazzurra anche sul futuro di Sommer

