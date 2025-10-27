Capri | rubano in un negozio Tratti in arresto 3 soggetti dalla Polizia di Stato

Arrestati a Capri tre cittadini russi per il furto di borse di lusso: bloccati dalla Polizia dopo una fuga lampo.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 uomini di origine russa di 47, 56 e 39 anni per furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, a seguito di una nota pervenuta al locale ufficio di polizia, sono intervenuti presso un negozio di via Camerelle a Capri per una segnalazione di un furto. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno accertato che i 3 soggetti in questione si erano resi responsabili del furto di 3 borse di un noto marchio, occultandole addosso prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it