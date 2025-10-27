Caporalato violenza di genere e migrazione | Stefania Prandi in Atlantide con il presidio di Libera

Mercoledì 29 ottobre alle ore 18.15, la libreria Atlantide di Castel San Pietro ospiterà Stefania Prandi, giornalista, scrittrice e fotografa indipendente, per un incontro dal titolo Caporalato, violenza di genere e migrazione. In dialogo con il Presidio di Libera contro le mafie del Circondario. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

