Capodanno Celtico ai Musei Reali | la vera storia di Halloween rivive con Samonios

Per la notte di Halloween, i Musei Reali di Torino propongono un affascinante ritorno alle origini celtiche della festa. Venerdì 31 ottobre 2025 andrà in scena “Samonios: la vera storia di Halloween”, l'iniziativa che chiude la rassegna “Estate Reale. Una notte al museo”, realizzata in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Le vere origini di Halloween non sono quelle che pensate No, non era un antico “capodanno celtico”, né una festa pagana sopravvissuta di nascosto sotto la vernice del cristianesimo. In realtà, Halloween affonda le sue radici nella pietà popolare medieva - facebook.com Vai su Facebook

Capodanno Celtico ai Musei Reali: la vera storia di Halloween rivive con "Samonios" - "Samonios" era l'antico nome della festa celtica che segnava il Capodanno, celebrato tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Da torinotoday.it

Musei aperti a Capodanno 2025/ Dal MUDEC di Milano ai Fori Imperiali di Roma: le aperture straordinarie - Abbiamo provato a raccogliere i principali su questa pagina, da Milano a Roma e non solo Ci sono musei aperti a capodanno 2025? ilsussidiario.net scrive

Musei Reali di Torino: da Leonardo a Orazio Gentileschi e Guido Reni, le grandi mostre del 2025 - Ai Musei Reali di Torino, il 2025 porterà un ricco programma di iniziative, composto da esposizioni dedicate ai grandi protagonisti del Rinascimento e della stagione barocca italiana, oltre a novità ... Segnala quotidiano.net