Capodanno Celtico ai Musei Reali | la vera storia di Halloween rivive con Samonios

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la notte di Halloween, i Musei Reali di Torino propongono un affascinante ritorno alle origini celtiche della festa. Venerdì 31 ottobre 2025 andrà in scena “Samonios: la vera storia di Halloween”, l'iniziativa che chiude la rassegna “Estate Reale. Una notte al museo”, realizzata in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Capodanno Celtico ai Musei Reali: la vera storia di Halloween rivive con "Samonios" - "Samonios" era l'antico nome della festa celtica che segnava il Capodanno, celebrato tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Da torinotoday.it

Musei aperti a Capodanno 2025/ Dal MUDEC di Milano ai Fori Imperiali di Roma: le aperture straordinarie - Abbiamo provato a raccogliere i principali su questa pagina, da Milano a Roma e non solo Ci sono musei aperti a capodanno 2025? ilsussidiario.net scrive

Musei Reali di Torino: da Leonardo a Orazio Gentileschi e Guido Reni, le grandi mostre del 2025 - Ai Musei Reali di Torino, il 2025 porterà un ricco programma di iniziative, composto da esposizioni dedicate ai grandi protagonisti del Rinascimento e della stagione barocca italiana, oltre a novità ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Capodanno Celtico Musei Reali