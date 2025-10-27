Capitali pazienti per le imprese del made in Italy

C’È UNA METAFORA "agricola" che ricorre spesso parlando con Tommaso Paoli (nella foto sopra) fondatore e ceo di Nuo: "Ogni azienda è una pianta. Il compito dell’investitore non è spremerla, ma farla crescere con il ritmo giusto". È questo, in fondo, il manifesto di una realtà come Nuo, un po’ atipica nell’ecosistema italiano degli investitori di private capital. Non si tratta infatti di un fondo di private equity, ma di una società di partecipazioni con sede a Milano che investe in aziende italiane attive nel settore dei beni di consumo. Con i fondi di private equity, però, Nuo ha una caratteristica in comune: acquista partecipazioni in aziende non quotate, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di crescita e sviluppo in un orizzonte temporale medio-lungo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net