Capitale della cultura il sottosegretario alla cultura Mazzi in visita a Pordenone
Si è svolta lunedì 27 ottobre la visita del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi in municipio in vista di Pordenone capitale della cultura 2027. Presenti alla riunione il sindaco Alessandro Basso, l’assessore alla cultura Alberto Parigi e i ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
