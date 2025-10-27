Capello | Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato

Gbt-magazine.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capello: “Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato “Al fischio finale ho avuto un’impressione” La Serie A al momento non sembra avere un padrone assoluto e nel corso dell’ottava giornata si sono ribaltate ancora una volta le gerarchie. Il  Napoli  ha sconfitto l’ Inter  per 3-1 e si è riportato così in testa alla classifica davanti al Milan che è stato fermato dal Pisa in casa. Capello su Napoli-Inter. Proprio della sfida del Maradona ne ha parlato  Fabio Capello  tra le pagine de La Gazzetta dello Sport:  “ Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato, dove tutto cambia molto, molto rapidamente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

capello napoli inter 232 stata lo specchio di questo campionato

© Gbt-magazine.com - Capello: “Napoli-Inter è stata lo specchio di questo campionato”

