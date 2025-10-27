Bologna, 27 ottobre 2025 – Gli sfratti di via Michelino e l'occupazione di un immobile di proprietà Asp in via Don Minzoni portano Bologna al centro al centro del dibattito nazionale sull’ emergenza casa. Alta tensione giovedì scorso durante l’allontanamento di due famiglie in zona Fiera. Una procedura violenta, avvenuta dopo più mediazioni tra famiglie e assistenti sociali andate a vuoto: gli attivisti del collettivo Plat non hanno permesso all’ufficiale giudiziario di entrare, a quel punto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione e sfondato una parete. Il giorno dopo, Plat ha occupato uno stabile di via Don Minzoni con 142 persone all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos sfratti a Bologna, Piantedosi: “Non si può sopprimere la proprietà privata”