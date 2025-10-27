Caos nel carcere minorile di Torino | detenuto scatenato prende a bastonate gli agenti appicca un incendio e si arrampica sulle pareti

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre 2025 un detenuto straniero ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria nel carcere minorile di Torino, dove si trova in isolamento. Ha colpito improvvisamente uno di loro alle gambe e al volto con il piede di una sedia utilizzato come arma e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

