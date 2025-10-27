Cantine aperte a Terricciola per la Giornata Mondiale dell' Enoturismo 2025

Cantine aperte tutto il giorno, visite gratuite e degustazioni incluse. Ma anche riflessione e studio di strategie con esperti del settore. Domenica 9 novembre Terricciola si trasforma nel cuore dell’enoturismo mondiale. Il piccolo borgo toscano celebra la Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2025. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

