Cantine aperte a Terricciola per la Giornata Mondiale dell' Enoturismo 2025
Cantine aperte tutto il giorno, visite gratuite e degustazioni incluse. Ma anche riflessione e studio di strategie con esperti del settore. Domenica 9 novembre Terricciola si trasforma nel cuore dell’enoturismo mondiale. Il piccolo borgo toscano celebra la Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2025. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torna Cantine Aperte a San Martino Sabato 8 e Domenica 9 novembre | dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Un weekend dedicato ai sapori e ai colori autunnali. Vi attende una degustazione speciale dei due vini più preziosi della nostra colle - facebook.com Vai su Facebook
Cantine aperte in vendemmia, la giornata - Domenica 21 settembre 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto di Arezzo Arezzo, 17 settembre 2025 – Domenica ... Lo riporta lanazione.it
Cantine Aperte 2024 nel Lazio - È tutto pronto per dare il via alla 31esima edizione di Cantine Aperte, l’evento cult MTV che unisce centinaia di produttori e migliaia di appassionati in ogni angolo della Penisola. Riporta romatoday.it
Cantine Aperte,in agenda degustazioni ma anche yoga tra i filari - Non si farà fermare, nonostante le previsione di maltempo in alcune aree geografiche del Paese, la nuova edizione di Cantine Aperte, prevista per questo fine settimana, nelle giornate di sabato 24 e ... Lo riporta ansa.it