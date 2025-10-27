Cantieri metro Fillea Cgil attacca | Manelli non paga i lavoratori intervenga il Comune
Il sindacato Fillea Cgil riaccende i riflettori sulla situazione dei dipendenti della ditta Manelli che ha in appalto il cantiere di Brin della metropolitana, e non solo.Il segretario Serafino Larosa attacca: "Come avevamo anticipato la settimana scorsa, i dipendenti attendono il pagamento degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Metropolitana di #Roma - Linea C: un cantiere trasparente! Segui in diretta i lavori in corso per la realizzazione della nuova linea metropolitana della capitale, un'opera che "fa la storia" unendo sostenibilità, cultura e innovazione. Cantieri Trasparenti: Webca - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri metro, Fillea Cgil attacca: "Manelli non paga i lavoratori, intervenga il Comune" - Serafino Larosa, segretario del sindacato, denuncia i problemi per i lavoratori del cantiere di Brin e del cantiere di Corvetto ... Da genovatoday.it
Manelli, sciopero di 3 ore nei cantieri in corso a Palermo. Fillea, Filca, Feneal: “Stipendi non pagati da settembre” - Palermo 23 ottobre 2025 – Continua l’incubo per i lavoratori della Manelli, che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l’azienda. Lo riporta blogsicilia.it
Manelli, Fillea, Filca, Feneal, oggi assemblee e scioperi nei tre cantieri. Lunedì sciopero di 4 ore con presidio - Palermo 24 ottobre 2025 – Continuano gli sciopero dei lavoratori della Manelli, che attendono in un tira e molla con l’azienda il pagamento degli stipendi di settembre. Lo riporta blogsicilia.it