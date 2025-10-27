Cantieri metro Fillea Cgil attacca | Manelli non paga i lavoratori intervenga il Comune

Il sindacato Fillea Cgil riaccende i riflettori sulla situazione dei dipendenti della ditta Manelli che ha in appalto il cantiere di Brin della metropolitana, e non solo.Il segretario Serafino Larosa attacca: "Come avevamo anticipato la settimana scorsa, i dipendenti attendono il pagamento degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it