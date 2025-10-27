' Cantiere Morante' due incontri dedicati a Elsa Morante con Tiziana De Rogatis e Marzia Coronati

Giovedì 30 ottobre e giovedì 6 novembre arrivano due nuove date ad arricchire il 'Cantiere Morante', ciclo di incontri dedicato a Elsa Morante promosso dal Teatro Nucleo e Michele Pascarella, che coinvolge studiose, ricercatrici e artiste di rilievo nazionale e che fa parte della Rete Illumina. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

AVVISO MOBILITÀ Per esecuzione delle operazioni di cantiere per getto di cemento con movimentazioni di mezzi da cantiere, martedì 28 ottobre, dalle ore 05:00 alle ore 13.00 - e comunque entro e non oltre il termine delle operazioni - in via Libertà, zona ex - facebook.com Vai su Facebook

Prosegue a Ferrara il Cantiere Morante, il ciclo di incontri dedicato a Elsa Morante ideato da Teatro Nucleo e Michele Pascarella - Cantiere Morante è un progetto a cura di Teatro Nucleo e Michele Pascarella, in collaborazione con il Comune di Ferrara e la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con il sostegno di Università degli ... Da cronacacomune.it

Donne di scrittura. Incontri e dialoghi. È cantiere Morante - Si comincia oggi (17,30 – 19,30) al Ridotto del teatro comunale. Si legge su msn.com