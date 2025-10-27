Canottaggio mondiali beach sprint | anche un palermitano tra i 16 azzurri convocati

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sedici gli atleti Senior e Under 19 convocati dal direttore tecnico Antonio Colamonici per partecipare ai Mondiali di Beach Sprint, in programma ad Antalya (Turchia) dal 6 al 9 novembre. Tra loro c'è pure un palermitano, Stefan Domenic Magazzù. All'esordio assoluto dopo i successi ottenuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Canottaggio, mondiali beach sprint: anche un palermitano tra i 16 azzurri convocati - Sono sedici gli atleti Senior e Under 19 convocati dal direttore tecnico Antonio Colamonici per partecipare ai Mondiali di Beach Sprint, in programma ad Antalya (Turchia) dal 6 al 9 novembre. Lo riporta mondopalermo.it

canottaggio mondiali beach sprintConvocati sedici azzurri per i Mondiali di Beach Sprint, ad Antalya anche Panizza, Gentili e Chiumento - Sono sedici gli atleti Senior e Under 19 convocati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici per partecipare ... Riporta ilnautilus.it

Canottaggio beach sprint, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Ficarra e Cesarini/Ceccarino confermati dopo gli Europei - L'Italia sarà al via in otto delle dieci specialità in programma ai Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint, che prevede le gare sia della categoria ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Mondiali Beach Sprint